"G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti"
Usta isimden olay sözler! "G.Saray'ı yarışta istemiyorlar"
24 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
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