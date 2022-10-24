Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan maç sonrası hakem Ali Palabıyık en çok konuşulan isim oldu. Spor yazarları da karşılaşmayı bu sözlerle değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN - İNTİKAM ALDI!

Hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ın keyifli oyununu resmen sabote etti. Şov yapan, rakip kalede kamp kuran, Icardi ve Mertens'le iki harika gole imza atan Galatasaray, Boey'in haksız kırmızı kart görmesinden sonra ritmini kaybetti. Ama oyuncuların kazanma inancı, mücadele gücü ön plana çıkınca 10 kişilik Galatasaray, Mertens'in şımarıklığı yüzünden iki tane net golü harcadı. Mertens ilkinde kendisine golü attıran Icardi'ye ayağındaki "Topu al golü sen at" diye pas yapmadı, egoistçe vurdu, pozisyonu harcadı. İkincisinde birçok arkadaşı boştayken köşeye gelişi güzel plase yaptı. Hakemler hatalar yapıyor, VAR skandal kararlar veriyor, şikayetler çığ gibi artıyor ama TFF kulağının üzerine yatıyor. beIN SPORTS'un Fransız spikeri Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kırmızı karttan sonra şu yorumu yaptı: Bu hakem şaka mı? Ne yapıyor?

O Ali Palabıyık Galatasaray'ın ataklarını kesti, Alanya'nın kartlık faullerini görmezlikten geldi. Palabıy��k'ın hedefi tribünleri tahrik etmekti. Hatta ilk yarı bitiminde soyunma odasına geç girerek taraftarları çıldırttı ve resmen sahaya yabancı madde atılması için provokasyona yönelik davranış biçimi sergiledi. Ali Palabıyık, operasyonunu mükemmel yaptı. Kırmızı kartla Abdülkerim'i de oyundan attı. Galatasaraylı yönetici Erden Timür, sabaha kadar tekrar tekrar konuşsa bu hakemler yola gelmez. Çünkü bu sezon şampiyonluk yarışı içinde Galatasaray'ın olmasını istemiyorlar. Kadir Sağlam ile başlayan operasyon her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Rize maçından sonra uzun süre maç yönetemeyen Ali Palabıyık, Galatasaray'a operasyon yaparak intikamını aldı.

SERKAN KORKMAZ - RÜYADAN KABUSA

Galatasaray, Alanyaspor maçına hızlı başlamış ve 2-0 öne geçmişti. Pek çoğumuza göre artık kazanan belli olmuştu. Fakat futbol enteresan oyun. Dün akşam farklı görev tanımlarından üç kişi performanslarıyla, futbolun "hatalar oyunu" olduğunu ispatlarcasına geceye damga vurdu; Farioli, Ali Palabıyık ve Sacha Boey… Geriden oyun kurma takıntılı Farioli bence çoktan misyonunu doldurdu. Lafı uzatmadan söyleyeyim; takdir Alanyaspor yönetiminin. Sacha Boey, en büyük performans sıçramalarından birine imza atarak formayı kaptı ama rakibe hediye ettiği top sonrası yaptığı faulle takımını on kişi bıraktı. Mucizevi şekilde ele geçirdiği formasını ancak bu tip bir saçmalamayla kaptırabilecek olan Boey'e kırmızı kartı gösteren hakeme gelelim…

Palabıyık'ın kırmızı kartı bence ağır bir karardı. Kalesinden açılmış Muslera topa hayli yakındı. Hakemin sarı kart göstermesi ve VAR'ın uyarması halinde pozisyonu inceleyerek doğru kararı bulması (ki; bence sarı kart kararı doğruydu) daha mantıklı olurdu. Palabıyık, ilerleyen dakikalarda bana göre Alanya lehine penaltı verilebilecek bir enstantaneyi es geçerek kendini eyyamın şefkatli kollarına bıraktı. İlk yarının son saniyesinde (45+4), uzatmalarda top neredeyse hiç oynanmamışken Galatasaray'ın golle sonuçlanabilecek kontratağını keserek düdüğüne asılması inanılır gibi değildi. İkinci yarıda bir kişi eksik olmasına rağmen sarı-kırmızılılar başa baş bir mücadele ortaya koydu. Balkovec'in frikiğiyle fark bire inince Alanya ümitlendi, Okan hoca da kalesine otobüsü çekti ama fayda etmedi. Galatasaraylılar için rüya gibi başlayan gece kabusla bitti.

ERMAN TOROĞLU - BAŞROLDE ALİ PALABIYIK

Türkiye'de bu hakem alemini toparlayamazsınız ve düzeltemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü hakem aleminde içerde büyük atışmalar var. Büyük tartışmalar var. Türkiye'de hakem alemi olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda. Bu sahadaki maçlara da tesir ediyor. Ama maalesef bunların başına gelen federasyonlar bu işi çözemediler; bir tek Hasan Doğan çözdü. Yoksa biz hep böyle yazarız konuşuruz maçlar oynanır ve maçları hakemler belirlerler. Diyorlar ki biz hakemleri bilgisayarlarla veriyoruz; uzaydan getiriyorlar sanki. Ya kardeşim hangi veriyi verirsen onu alırsın makinadan... Palabıyık bundan üç hafta evvel bir maç yönetti dağlara taşlara yaptı. Üç tane siyah beyaz hatayla... Hatta gözlemci raporunu verdi; ona karşı da disiplinsiz hareket etti. Yani ceza yemesi lazım ve sen bu adamı 2-3 hafta sonra böyle bir maça veriyorsun. Bu uzaydan muzaydan verilmiyor kardeşim... Bakınız takım önemli değil. Bütün takımlar önemli. Ama maalesef Türkiye'de böyle. Dün Sacha Boey atıldı. Pozisyonda Muslera da sarı kart gördü; o da atılabilirdi ama atmaya gücü yetmedi Ali Palabıyık'ın. Galatasaraylı oyuncuyu attıktan sonra bu sefer Galatasaray lehine faulleri çalmaya başladı. Half time'da ne oldu? Yabancı teknik adamın herhalde kulağını büktüler ki sarı kartlı iki oyuncusunu oyundan aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Rakipten korkmuyorsunuz hakemlerden korkuyorsunuz...

Maçı yazsak ne olur, bu maçlar oynansa ne olur! Evvelsi gün bir maç seyrettik; Fenerbahçe-Başakşehir maçı. Her şey güzeldi, futbol da güzeldi. Dün gece saçma sapan bir maç ve kahramanı Ali Palabıyık ama Ali Palabıyık değil şu anda MHK'nın başında kim varsa o... Ama Sabri Çelik sağda solda konuşmasın. Bazı şeylerden benim haberim yok diye... Bakınız önceki günkü maç iyi geçti diyoruz; bir penaltı pozisyonu var Fenerbahçe'nin lehine... Hadi hakem atladı. VAR nasıl atladı? Onu merak ediyorum veya o VAR'da kimin adamı var onu merak ediyorum! Bir araştırın bakalım çok şey bulursunuz. Peki o maç 0-0 bitseydi ne olurdu? Vallahi kardeşim maalesef Türkiye'deki hakem sistemi ve hakemleri bunlar. Bir operasyon yapıldı, yarım bırakıldı. Bu operasyondan sonra Galatasaray başkanı o hakemlerden birine santrada çiçek verdi. Onun için kimse ağlamasın.