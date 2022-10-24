Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı. Maçın ardından ise karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık çok konuşuldu. Öte yandan Okan Buruk'un eşi de sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı. Maçın ardından ise karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık çok konuşuldu. Öte yandan Okan Buruk'un eşi de sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.