Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, milli takım için tercihini yaptı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray'ın 22 yaşındaki sağ beki Sacha Boey'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Kamerun basını, başarılı futbolcunun milli takım için tercihini yaptığını duyurdu. Camfoot'ta yer alan habere göre; Kamerun'un genç milli takımlarında forma giyen Boey, A Milli Takım seviyesi için Afrika ülkesinden gelen teklifi reddetti.

FRANSA'DAN DAVET BEKLİYOR

Boey'un, Fransa Milli Takımı için teknik direktör Didier Deschamps'tan telefon beklediği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, "Sacha Boey ile birkaç kez görüştük. Bize her seferinde bize beklememizi söyledi. Artık zamanımız yok. Dünya Kupası yaklaştı. Sonsuza kadar bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında 1.15 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Boey, bu sezon 9 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi. Başarılı sağ bek gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en etkili oyuncularından biri olmayı başardı.

İşte Kamerun basınında yer alan haber...