Kayserispor'a kaybeden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda eleştiri oklarının hedefindeki isim Okan Buruk'tu. Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı. Yönetim, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un bu gelişmeden haberinin olmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'a 2-1 yenilirken eleştiri oklarının hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk'tu. Tecrübeli teknik adam, ilk 9 haftada ortaya koyduğu performans nedeniyle yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

YÖNETİM ALMAN YARDIMCI İLE ANLAŞTI



Sarı-Kırmızılılar'da tüm oklar Okan Buruk'un üzerindeyken önemli bir gelişme yaşandı.

Cimbom'da teknik kadroya bir yardımcı antrenör daha katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Alman yardımcı antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Arsenal'de 4 yıl scout görevinde bulunan, Leipzig'de ise 2 yıl yardımcı antrenörlük yapan Volz'un Galatasaray'daki kariyeri merak ediliyor. Alman antrenörün göreve getirilmesi sonrasında Florya'da daha da kasvetli bir hava oluştu.

OKAN BURUK'UN HABERİ YOK



Takvim'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Okan Buruk'tan habersiz olarak Alman antrenör ile anlaştığı belirtildi. Bu nedenle Okan Buruk'un yönetime tepkili olduğu öğrenildi. Zaten diken üstünde bulunan Okan Buruk'un yönetimle nasıl bir iletişim içine gireceği merak konusu.

AYNI SENARYO

Bilindiği gibi geçen sezon da Galatasaray'da yardımcı hoca krizi yaşanmıştı. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yanına yardımcı antrenör getirmek istemiş ve sonrasında ikili arasında büyük gerilim yaşanmıştı.

FATİH TERİM İSTİFA ETMİŞTİ

Fatih hoca, yönetimin önerdiği ve göreve getirmek istediği tüm yardımcı antrenörleri veto etmişti. Sonrasında istifa eden Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine Domenec Torrent getirilmişti.