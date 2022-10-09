Galatasaray bay geçtiği haftada tam kadro çalışma imkânı buldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk rotasyona gidiyor! 5 ismin yeri garanti
Haftayı bay geçen Galatasaray, tam kadro çalışma imkanı buldu. Teknik direktör Okan Buruk bu süreçte tüm oyuncularını ilk 11 için denedi. Yabancı kuralına uygun en iyi kadrodu sahaya sürmek isteyen Buruk, ilk 11'de 5 ismi kesmeyecek. İşte Okan Buruk'un kadro planlaması... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik Direktörü Okan Buruk, bu süreçte ilk 11 tercihini gözden geçirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı 3 yerli kuralına göre çeşitli kadro alternatifleri hazırladı.