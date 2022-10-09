GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk rotasyona gidiyor! 5 ismin yeri garanti

Haftayı bay geçen Galatasaray, tam kadro çalışma imkanı buldu. Teknik direktör Okan Buruk bu süreçte tüm oyuncularını ilk 11 için denedi. Yabancı kuralına uygun en iyi kadrodu sahaya sürmek isteyen Buruk, ilk 11'de 5 ismi kesmeyecek. İşte Okan Buruk'un kadro planlaması... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 06:40