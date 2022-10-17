Hızlı başladı kayıplara karıştı!
G.Saray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu!
17 Ekim 2022 Döviz Kuru
Ankaragücü - F.Bahçe maçı ayrıntıları!
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