Galatasaray'a Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent'ten sonra Julian Nagelsmann'ın yardımcısı Moritz Volz geliyor. Volz, Galatasaray'ın teknik heyetine katılacak. Galatasaray, çok uzun süredir Volz'u kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Vatan'ın haberine göre; Volz, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve antrenmanlara çıkacak. 39 yaşındaki Volz, 2019-2021'de RB Leipzig'te antrenörlük yaptı. Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Volz, öncesinde ise 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini yürüttü.

Galatasaray yönetimi, Volz konusunda çok umutlu. Potansiyeliyle ilgili olumlu referanslar alan sarı kırmızılı yöneticiler, bütün anlaşmaları tamamladı. Sarı kırmızılı yönetim, Florya'yı güçlendirme hedefinde. Volz ile Okan Buruk'un heyetini güçlendirme operasyonunun ilk adımı atılacak. Alman antrenör, Okan Buruk'un yeni yardımcısı olacak. Galatasaray, Volz dışında Alman ekolünü altyapıda da sürdürecek. Altyapı için Alman hocalarla görüşen Galatasaray, kısa süre içerisinde somut adımlar atmayı, bu isimleri de İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın Sargon Duran'dan sonra anlaşmaya vardığı Volz'un daha önce 5 yıl Arsenal'de scoutluk yaptığı öğrenildi. 39 yaşındaki eski futbolcu İngiltere'de uzun yıllar futbolun içinde kalırken, genç antrenörün netwok ağının geniş olması ise Galatasaray'a ayrıca bir avantaj sağlıyor.

Daha önce Bild'e verdiği bir röportaj veren Volz görev tanımını "Eğitim alıştırmalarının yapısını planlıyoruz, ekibin bileşimini tartışıyoruz, tıbbi departman ve diğer destek personeliyle konuşuyoruz" şeklinde belirtmiş. Moritz Volz, Julian Nagelsmann yanında görev yapmış UEFA A lisanslı bir futbol antrenörü olarak da görev aldı. Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti camiada hayal kırıklığı yaratırken, skorun yanı sıra savunmada verilen açıklar, hücumda organizasyonundaki eksikler ve top kayıpları da üzüntü yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada taç atışlarında bile, zorlandı. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde taç antrenörü Sargon Duran göreve başlamıştı. Florya'da mesaisine start veren Avusturyalı çalıştırıcı, futbolculara detaylı taç çalışması yaptırdı. Cim Bom'un bu özel çalışmanın ardından çıktığı maçta bazı pozisyonlarda taç atışı kullanmakta bile zorlanması dikkat çekti.

Kayseri karşılaşmasında sol çizgide Kazımcan, sağ çizgide ise Sacha Boey taç atışı kullanmakta sıkıntılar yaşadı. İki futbolcu da pas verecek arkadaşlarını bulmakta güçlük çekerken, uzun süre topu ellerinden çıkaramayarak oyuna sokmakta zorlandı. Sargon Duran, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da gerçekleştirdiği taç antrenmanına yönelik detayları paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ve taçlarda gelişme olduğunu savunan Duran "Teorik ünitenin ardından Mertens, Mata, Oliveira gibi isimlere 15 dakikalık bir konuşmayla taç atışlarını anlattım. Yusuf Demir ile de kısa bir diyaloğumuz oldu. Doğru teknik sayesinde bazı oyuncular topu öncekinden beş metre daha uzağa atabildiler" dedi.