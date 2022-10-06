Yıldız transferlerle sezona giriş yapan sarı kırmızılılar çilekleri bir bir kadrosuna kattı.
GALATASARAY HABERİ: Haris Seferovic ve Juan Mata'nın sözleşme detayları belli oldu!
Galatasaray, yaz transfer döneminde iddialı isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, Haris Seferovic ve Juan Mata gibi yıldızları takıma kazandırdı. Cimbom'da, iki oyuncunun sözleşme detayları merak ediliyordu. Seferovic ve Mata'nın opsiyon maddeleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Golcü arayışındaki Aslan, Benfica'dan Haris Seferovic ile anlaştı.