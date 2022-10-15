Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Emir Öztürk, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün)
Halkbank: Bruno, Doğukan Ulu, Ma'a, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Abdel (Volkan Döne, Deniz İvgen, Mustafa Koç)
Setler: 27-25, 20-25, 21-25, 25-23, 12-15
Süre: 138 dakika (31, 28, 29, 32, 18)