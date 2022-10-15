Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürüyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek takviyesi yapmak için harekete geçmişti. Yönetim aradığı ismi İspanya'da buldu. Cimbom, Villarreal'in 26 yaşındaki futbolcusu Alfonso Pedraza'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon iddialı isimleri kadrosuna katan ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında yeniden yapılanmaya giden sarı kırmızılılar, ocak ayında da hamlelerine devam edecek.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, yönetimden sol bek bölgesine takviye isteği olmuştu. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı idareciler, sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldı.

Galatasaray'ın, İspanya Ligi takımlarından Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Transferin ocak ayında gerçekleşmemesi durumunda sezon sonunun bekleneceği iddia edildi.

Pedraza'nın, İspanyol temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan sol bek, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da dikkatini çekti. Pedraza için birçok önemli kulübün istekli olduğu ifade edildi.

Bu sezon Villarreal'de 10 maça çıkan İspanyol futbolcu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Alfonso Pedraza kariyerinde, Real Betis, Alaves, CD Lugo ve Leeds formaları da giymişti.