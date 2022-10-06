Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın 4 yıldızına sıkı takip! Dünya devi stattan maçı izledi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Victor Nelsson ve Sacha Boey'in, Galatasaray - Konyaspor maçında stadyumdan izlendiği ortaya çıktı. İşte 4 yıldızı takip eden dünya devi... (GS spor haberi)
Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan Sarı-Kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü Sarı-Kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor.