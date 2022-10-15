Kayserispor'un golüne ofsayt var mı? Galatasaraylı oyuncular itiraz etmişti!

Kayserispor'un golüne ofsayt var mı? Galatasaraylı oyuncular itiraz etmişti!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadelenin 22. dakikasında Gavranovic topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı oyuncular golde ofsayt beklemişti ancak hakem orta noktayı işaret etti. İşte VAR'dan gelen görüntü...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 20:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 20:42