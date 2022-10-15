Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Milot Rashica: Hayal kırıklığı oldu
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Milot Rashica açıklamalarda bulundu ve "Gerçekten çok üzgünüz. Bizim için hayal kırıklığı oldu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gerçekten çok üzgünüz. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Her maça kazanmak için çıkan bir takım olduğumuzdan bunlar oluyor. Önümüzdeki maçlara da kazanmak için çıkacağız ve pozitif şeylere dikkat etmeye çalışacağız.