Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Milot Rashica açıklamalarda bulundu ve "Gerçekten çok üzgünüz. Bizim için hayal kırıklığı oldu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 boyun eğen Galatasaray'da, Milot Rashica mağlubiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Gerçekten çok üzgünüz. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Her maça kazanmak için çıkan bir takım olduğumuzdan bunlar oluyor. Önümüzdeki maçlara da kazanmak için çıkacağız ve pozitif şeylere dikkat etmeye çalışacağız.