Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadeleden sonra sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera'nın sözleri:

Kayserispor, ilk yarıda çok iyiydi. 2 golü attıktan sonra da bize karşı iyi dayandılar. Kaybettiğimiz 2. maç oldu, dolayısıyla çok da ciddiye almaya gerek yok. Çok kaliteli ve deneyimli oyunculara sahip olduğumuzu düşünürsek, buradan pozitif şeyleri çıkarıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.