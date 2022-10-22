Galatasaray'da yeniden Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor. Yönetici Erden Timur, kadro dışı kaldığı Manchester United'dan ayrılmaya karar veren 37 yaşındaki golcü için menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; görüşmenin Kasım ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Timur 'Rüya transfer" için elini çabuk tutuyor. Çünkü Ronaldo ile ilgilenen bir kulüp daha var; o da Sporting Lizbon. Portekiz ekibi Ronaldo'ya "Yuvana dön" çağrısı yapıyor. Erden Timur ise Ronaldo'yu devre arasında, olmazsa sezon sonunda kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.