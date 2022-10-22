Galatasaray'da yeniden Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor. Yönetici Erden Timur, kadro dışı kaldığı Manchester United'dan ayrılmaya karar veren 37 yaşındaki golcü için menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulundu. Fotomaç'ın haberine göre; görüşmenin Kasım ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Timur 'Rüya transfer" için elini çabuk tutuyor. Çünkü Ronaldo ile ilgilenen bir kulüp daha var; o da Sporting Lizbon. Portekiz ekibi Ronaldo'ya "Yuvana dön" çağrısı yapıyor. Erden Timur ise Ronaldo'yu devre arasında, olmazsa sezon sonunda kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - O gerçek ortaya çıktı! Aslan'da Cristiano Ronaldo sesleri yükseliyor
Bu sezon yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray, tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'de kadro dışı bırakılması üzerine hemen kolları sıvadığı öğrenildi. Öte yandan dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 22.10.2022- 06:40