Galatasaray Kayserispor mesaisini sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 19:08