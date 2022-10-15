Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan G.Saray, forvetlerinden beklediği verimi alamadı. Sezon başında transfer edilen Haris Seferovic ve Mauro İcardi'nin henüz siftah yapamadığı sarıkırmızılı ekipte, skor yükünü ise Bafetimbi Gomis üstlendi. Fransız yıldızın 4 kez ağları havalandırdığı G.Saray, toplamda ise 9 gol attı. Sarı-kırmızılılar, bu sorunu çözmek için yine transfere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre; listede ise sezon başında istenen Roma'nın golcüsü Eldor Shomurodov yer alıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Özbek forvet için uzun bir süre bekleyen G.Saray, transferde mutlu sona ulaşamamıştı. Roma'da kalan 27 yaşındaki oyuncu, Mourinho'nun tercihleri arasında geri planda kaldı. Bu sezon Seria A'da 3, Avrupa Ligi'nde ise 1 maça çıkan Shomurodov, 1 gol atabildi. G.Saray, hücumdaki isimlerin ayrılığı halinde Roma'nın golcüsüne kiralama teklifi yapacak. 2026 yılına kadar kontratı olan Özbek oyuncu da bu kez ayrılmaya sıcak bakıyor.