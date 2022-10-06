Şu sıralar özel hayatıyla gündemde olan Mauro İcardi, Türkiye ve Fransa'da olduğu kadar ülkesinde de gündemde kalmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ | Güney Amerika basınından Mauro Icardi için büyük iddia! Messi istememiş
Galatasaray'ın PSG'den büyük umutlarla kiraladığı Mauro Icardi, gündemde kalmaya devam ediyor. .Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Lionel Messi'nin, yıldız oyuncuyu takımda istemediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Özellikle Wanda Nara ile yaşadığı kısa süreli ayrılığın ardından magazin basınının baş konusu haline geldi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre hakkında birçok haber çıkarken Relevo'da yazan Marcos Dauran, İcardi'yle ilgili önemli açıklamalar yaptı.