TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan devre arasında yerli harekatı! Efecan Karaca ve Halil Akbunar...

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılılar, kadrosuna yerli kanat takviyesi yapmak istiyor. Buna göre Cimbom, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 15:14