GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık gitmişlerdi! Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan yokları oynuyor

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray'da, gelenler kadar gidenler de çok olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, 2021 yazında yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın performanslarını beğenmezken, kiralık olarak başka takımlara göndermişti. Morutan Serie B ekibi Pisa forması giyerken, Cicaldau ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu. İki Rumen yıldız gittikleri takımda da bekleneni karşılayamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşattı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 18:51