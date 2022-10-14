Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, geçtiğimiz yaz kadroya katılan Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau kiralık olarak başka takımlara gönderilmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık gitmişlerdi! Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan yokları oynuyor
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray'da, gelenler kadar gidenler de çok olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, 2021 yazında yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın performanslarını beğenmezken, kiralık olarak başka takımlara göndermişti. Morutan Serie B ekibi Pisa forması giyerken, Cicaldau ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ittihad'ın yolunu tutmuştu. İki Rumen yıldız gittikleri takımda da bekleneni karşılayamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşattı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fanatik'in haberine göre; toplamda 10 milyon Euro yatırım yapılan 2 futbolcu gittikleri takımlarda gösterdikleri performanslarla büyük hayal kırıklığı yarattı.
TOPLAM 10 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
FCSB takımından transfer edilen Morutan için Galatasaray'ın kasasından bonuslar hariç 3.5 milyon Euro bonservis çıkmıştı.