Galatasaray'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi isyan ettirdi!
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligi takımlarından PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından Wanda Nara ile ilgili konuşan Arjantinli forvet, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Arjantinli yıldızın şu ana kadar futboluyla değil sadece özel hayatıyla gündeme gelmesi en sonunda taraftarların da sabrını taşırdı.
Kayserispor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Icardi'nin önceki gece sosyal medyadan canlı yayın açarak yine Wanda Nara ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunması büyük tepki topladı.