Galatasaray Süper Lig 'de 10. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vurdu! İki yıldız kulübeye
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, iki yıldız ismi yedeğe çekme kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı takım zirve yolunda bu önemli mücadeleyi kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.
Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.