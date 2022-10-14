Spor Toto Süper Lig'de ilk 9 haftayı 17 puanla 6. sırada geçen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle ses getirmişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi alay konusu oldu! "Saçını geriye tara yoksa..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ülkesinde alay konusu oldu. Arjantin'de yayın yapan Mananisima adlı programın sunucu Carmen Barbieri, golcü futbolcunun saçıyla dalga geçti. İşte o sözler... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Mauro Icardi oldu.