"Ayrılık kararını o verdi, bir tercih yaptı ve şu anda Arjantin'de. Böyle devam edip etmeyeceğimize ve çocuklar için bir şeyler yapıp yapmayacağımızı göreceğiz. Benim nasıl bir baba olduğumu herkes biliyor. Ben, benim olmayan 3 çocuğumu da kendim doğurmuşum gibi seviyorum. Bütüm çocuklarımız bir arada büyüdü. Herkes neyin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.