Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Avrupa sözleri! "Gelecek sezon..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 117. kuruluş yılı çerçevesinde Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerde açıklamalarda bulundu. Özbek, gelecek sezonla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)
Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.
Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.