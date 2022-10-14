Galatasaray, Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamamıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Kayseri'de değişikliğe gidiyor! 11'de 4 yeni isim
Süper Lig'in 9. haftasını bay geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 11'de değişikliğe gidiyor. Kadroda bazı isimlerin performanslarını beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 11'e 4 yeni ismi katmayı düşünüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ancak sarı-kırmızılı ekip tecrübeli golcüsu Bafetimbi Gomis ile yükselişe geçerek puanları topladı.
Cimbom, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 17 puan topladı.