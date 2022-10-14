Galatasaray'da yıldızı parlayan Sacha Boey, önemli kulüplerin radarına girdi. Sezon başı kadroda düşünülmeyen genç oyuncu, kamptaki futboluyla kendini göstermişti. Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, performansıyla parmak ısırtıyor. Sezon başı kadroda düşünülmeyen genç oyuncu, kamptaki futboluyla kendini gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran 22 yaşındaki sağ bek, takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Hızlı ve çevik yapısıyla dikkat çeken Sacha Boey, hücum bindirmeleriyle ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın kadrosunda önemli yer tutan yıldız futbolcu, performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

DEVLER PEŞİNDE!

Real Madrid ve Liverpool, yükselen grafiğiyle göz dolduran genç oyuncuyu transfer listesine dahil etti. Galatasaray yönetiminin Sacha Boey'u elinden kolay bırakmaya niyeti yok. Avrupa devlerinin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi.

GALATASARAY'IN TALEBİ 15 MİLYON EURO!

Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İtalyan sitesi TuttoMercatoWeb'den derlediği habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'a 15 milyon euro'luk değer biçti. Sacha Boey'un Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynama ihtimali değerinin artmasını sağlayabilir. Galatasaraylı kurmaylar genç oyuncunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor. 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.