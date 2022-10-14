Galatasaraylı taraftarların yeni sevgilisi haline gelen Dries Mertens, yeni bir takım olduklarını ancak kenetlenerek sene sonunda başarılı işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
GALATASARAY HABERLERİ: Mertens kulüp televizyonuna konuştu: Geldiğim zaman gördüm!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Napoli ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı ekibe imza atan yıldız isim, transfer olmadan önce Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyledi ve "Geldiğim zaman da bunu gördüm" dedi. "Türkiye'ye kazanmaya geldim ve kazanacağım" diye de ekledi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın GS TV'den derlediği habere göre, kulüp televizyonunu ailesiyle birlikte evinde ağırlayan ve özel açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik.
Türkiye'ye ilk geldiğimiz gün muhteşem bir atmosferle karşılaştık.