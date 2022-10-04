Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti.
Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray – Kastamonuspor maçının takvimi henüz açıklanmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu maçları 18-19-20 Ekim tarihinde yapılacak.
GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın resmi takvimi açıklandığında haberimizde yer alacak.