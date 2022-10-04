Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor ile eşleşti. Futbolseverler arama motorlarında, "Galatasaray Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı hangi kanalda?" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Galatasaray - Kastamonuspor maçına dair bilgiler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 15:03