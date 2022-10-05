Galatasaray'da artık Mauro İcardi rüzgarı esecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Ülkesinden mutlu dönmüştü! Cimbom'da Mauro Icardi şov başlıyor
Yaz transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala PSG'den kiralık olarak transfer edilen Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılmış ve daha sonrasında barışmıştı. Ülkesine giden Arjantinli golcü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mutlu döndüğünü dile getirmişti. Saha dışındaki sorunlarını çözen 29 yaşındaki santrfor, yapılan eleştirilere saha içinde yanıt vermeyi planlıyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Arjantin'den İstanbul'a dönen yıldız futbolcu son paylaşımı taraftarları memnun etti.
İnstagram hesabından İstanbul'a dönüş yolculuğundan bir fotoğraf paylaşan İcardi, üzerine de "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" diye yazdı.