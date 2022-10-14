Galatasaray'ın futboluyla beğeni toplayan ismi Juan Mata'nın sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.
GALATASARAY HABERLERİ | İspanyollardan Juan Mata iddiası! Sözleşmesi...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da performansı en çok merak edilen Juan Mata'nın üzerinde olacak. İspanyollardan Mata ile ilgili flaş bir iddia geldi. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'ın futboluyla beğeni toplayan ismi Juan Mata'nın sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.
İspanya basınındaki haberde ise şu ifadelere yer verildi.
"Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor"