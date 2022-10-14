GALATASARAY HABERLERİ | İspanyollardan Juan Mata iddiası! Sözleşmesi...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da performansı en çok merak edilen Juan Mata'nın üzerinde olacak. İspanyollardan Mata ile ilgili flaş bir iddia geldi. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 06:40