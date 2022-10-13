Bu sezon iddialı bir takım kuran Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.
TRANSFER HABERİ: Resmen açıklandı! Galatasaray'a Eden Hazard müjdesi
Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de gözünü ocak ayına çevirdi. Ara transfer döneminde hamlelerini sürdürecek olan sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard gelmişti. Belçikalı oyuncunun transfer durumuyla ilgili olarak Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ocak ayında da transfer bombalarına devam edecek.
Cimbom, sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.