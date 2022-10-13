TRANSFER HABERİ: Resmen açıklandı! Galatasaray'a Eden Hazard müjdesi

Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de gözünü ocak ayına çevirdi. Ara transfer döneminde hamlelerini sürdürecek olan sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard gelmişti. Belçikalı oyuncunun transfer durumuyla ilgili olarak Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 11:14