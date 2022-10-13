Galatasaraylı Juan Mata'dan flaş paylaşım! "Her şey yolunda"

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Juan Mata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu paylaşımın notunda, "Türkiye'de her şey yolunda." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

İspanyol oyuncu yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Mata, paylaşımda Manchester United'da performansının en üst seviyede olduğu döneme ait bir görseli kullanması ise dikkat çekti.

İşte yıldız oyuncunun o paylaşımı:

