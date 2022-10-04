GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da sıra iç transferde! 2 yıldızla görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla 17 puan toplayan ve averajla 4. sırada yer alan Galatasaray, 9. haftası ise BAY geçecek. Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda iç transferde harekete geçildi ve 2 ismin sözleşmesinde iyileştirme yapılmasına karar verildi. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2022- 06:40