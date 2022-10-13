Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin çalkantılığı birlikteliğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den olay Wanda Nara sözleri!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor. Mauro Icardi son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wanda Nara'nın tavırlarıyla tüm dünyaya alay konusu olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın golcüsü Icardi, sosyal medyadan eşiyle ilgili açıklama yaptı.
Wanda Nara sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Wanda Nara paylaşımında, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum.