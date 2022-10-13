Galatasaray'da gündem golcü transferi...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan forvete yerli aday! Gomis ve Seferovic...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle santrfor konusunda listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri... (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'da gündem golcü transferi...
Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek istiyor.