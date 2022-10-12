Yapılan görüşmede, bu payınızı bugün almayın, müsaade edin bu biriken fonun biz finansal enstrümanlara bağlı olarak geliştirilmesini yapalım, 6-8 ay müsaade edin. Biz bu parayı katlamanın, daha yüksek bir seviyeye getirmenin çaresine bakacağız. Şu andaki planlamamıza göre, kısa sürede 1 milyar TL'lik fonun 1 milyar 600 milyon TL mertebesine yükselmesi söz konusu. Bankaya dedik ki, 1 milyar 600 milyon TL'ye yükselttiğimiz zaman, bunun 800'ünü al. 800'ünü de serbest bırak. Bizim iki tane önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nin yapılması. Diğeri sonuçlandırmaya yaklaştığımız Florya'daki 60 dönümlük arsanın inşasının başlaması. Kabul ettiler. İlk aşamada birinci etapta 2 milyon 200 milyon TL olan ana para borcumuz 1 milyar 400 milyon TL'ye inecektir. Bu da süreç içerisinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir. Onun için bu konuda imkanı olan daire alsın" şeklinde konuştu.