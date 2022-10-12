Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birinci hedeflerinin sarı-kırmızılı kulübü mali bağımsızlığına kavuşturmak olduğunu söyledi.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! Müjdeyi verdi...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen ekim ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek birçok konuda müjdeyi verdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen ekim ayı divan kurulu toplantısında geride kalan 4 aylık dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray Adası için üyelere söz verdiği hatırlatan Özbek, "Galatasaray Adası için söz vermiştik. Galatasaray Adası'nın üyelere açılaması konusunu size vaat etmiştik. Çok yoğun bir çalışmada, 26 gün gibi sürede adayı sizlerin hizmetine sunduk.
Tamamını yapamadık, sezon başladığı için. Bazı kısımları ikinci kademe olarak inşa etmeyi planladık. Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın orada mutlu olacağı adayı hizmete vermek için çalışıyoruz. Adayla ilgili vurgulamak istediğim konu şu; adanın varlığının sebebi Galatasaray için çok önemli. Galatasaraylıların buluşması bambaşka bir iklim getiriyor. Oraya gelen Galatasaray üyeleri arasında ne bir kırgınlık, ne dargınlık gördüm. İşte tam benim ve arkadaşlarımın oluşturmak istediği iklim buydu. Bunu adada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.