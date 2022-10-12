Galatasaray'dan Mata için yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.