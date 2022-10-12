Galatasaray sezon başında Manchester United'la sözleşmesi biten Juan Mata'yı kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da Okan Buruk kararını verdi! Juan Mata...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılıların kadrosuna sezon başında dahil olan Juan Mata, şu ana kadar fazla süre almasa da oynadığı dakikaları verimli kullanarak teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girdi. Teknik heyet, İspanyol oyuncunun sözleşmesiyle ilgili talebini yönetim kuruluna iletti. İşte İspanyol basınına yansıyan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki oyuncuyu 1+1 yıllığına renklerine bağlamıştı.
Galatasaray'dan Mata için yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.