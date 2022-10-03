Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Galatasaray'ın yüzü forvette gülmüyor! Gomis hariç...
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde oynanan 8 karşılaşmada 9 gol atan sarı-kırmızılı ekip hücumda sorun yaşıyor. Aslan forvet hattında sadece Gomis üzerinden gol buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılıların Süper Lig'de gol sorunu devam ediyor.
8 haftası geride kalan ligde Aslan sadece 9 gol kaydetti.