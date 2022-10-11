Juan Mata, Mertens ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Cristiano Ronaldo iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması! Transfer...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun transferine ilişkin Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten açıklama geldi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Juan Mata, Mertens ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Cristiano Ronaldo iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Manchester United'da aradığını bulamayan Portekizli dünya yıldızı takımdan ayrılma kararı aldı.
Transferde hayallerine sınır çizmeyen sarı-kırmızılılarda Ronaldo ismi camiada heyecan yarattı.