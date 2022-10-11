Galatasaray sezon başına göreve gelen Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sekiz haftada topladığı 17 puanla altıncı sırada yer alıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Avrupa'da son sırada! İşte o istatistik...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 8 maçta 17 puan toplamayı başardı. Sarı kırmızılı ekibin 8 maçta sadece 9 gol atması büyük tepki çekmişti. Öte yandan çarpıcı bir istatistik ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
İç sahada kaybedilen Giresunspor maçının dışında puan olarak işlerin iyi gittiği sarı - kırmızılılarda Okan Buruk'u ilerleyen süreçte stresli günler bekliyor.
Bafetimbi Gomis'in yanı sıra forvet hattına, Haris Seferovic ve Mauro Icardi'yi transfer eden Galatasaray, bu isimlerin yanı sıra Dries Mertens gibi kaliteli bir ismi de kadroya kattı.