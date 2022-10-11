Bu sezon 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray, yıldızlar topluluğu bir kadroya kavuştu.
Galatasaray'da rota şampiyonluktan fazlası! İşte yıldız isimlerin hedefi...
Galatasaray gözünü şampiyonluğa kestirdi. Sarı-kırmızılı camia yapılan transferlerle sezon sonunda başarıya ulaşmak isterken yıldız oyuncuların farklı bir hedefi var. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sabah'ın haberine göre sarıkırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara kadar herkes şampiyonluğa ulaşmak için kendisini özel olarak motive ediyor.
İşte detaylar...Futbolcuğu döneminde Galatasaray'da 7 şampiyonluk gören Okan Buruk, teknik direktör olarak da aynı mutluluğu yaşamak istiyor.