"Uruguay'dan ilk çıkışımdan bu yana 13 yıl geçmesi inanılmaz, çok hızlı oldu. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylediler. Gözlerimi açıp kapadım ve 13 yıl geçti. Uruguay Milli Takım ile büyük turnuvalarda yer almaktan her zaman gurur duyacağım."