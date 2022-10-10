Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera Uruguay'da televizyon kanalına konuştu.
Galatasaray'da Muslera'dan ayrılık sinyali! Emekli olmak istediği takımı açıkladı
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera, ülkesinin basınına konuştu. Deneyimli eldiven, Dünya Kupası hakkında ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, emekli olmak istediği takımı da açıkladı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre; Kanal 12'deki Spor Merkezi'nde konuşan Fernando Muslera, Galatasaray'daki performansını, Dünya Kupası ve spor kariyerinin son yıllarına değindi.
Fernando Muslera, "Dünya Kupası yaklaşıyor ve ben tam zamanlı antrenman yapıyorum, takımda süre alıyorum. Gerçek şu ki, bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmaktan zevk alıyorum.