Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, Galatasaray 1 maçı eksik şekilde 6. sırada bulunuyor.
Galatasaray'da gelen gideni arattı! İşte o istatistik
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta sonunda 6. sırada bulunuyor. Geride kalan haftayı BAY geçen sarı kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, istatistik olarak bu transferlerden istediği katkıyı alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, 9 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti.
2 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı. Böylelikle Cimbom, 17 puana ulaştı.