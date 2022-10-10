Galatasaray'da gelen gideni arattı! İşte o istatistik

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta sonunda 6. sırada bulunuyor. Geride kalan haftayı BAY geçen sarı kırmızılılarla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Cimbom, istatistik olarak bu transferlerden istediği katkıyı alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 14:33