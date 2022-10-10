Süper Lig transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı takımda tutmak istiyor.
Galatasaray Rashica için kararını verdi! Bonservisi...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda sezon başı kiralanan Milot Rashica için karar verildi. Kosovalı futbolcu için Galatasaray yönetiminin bonservisinin alınması harekete geçeceği ifade edildi. Ayrıca Rashica'nın Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Vedat Muriqi, 26 yaşındaki oyuncu için övgü dolu sözler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fanatik'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi Norwich City'den kiralanan Rashica'yı sarı-kırmızılılar sevdi.
Norwich'te 2.5 milyon euro, Galatasaray'da ise 1.5 milyon euro kazanan Rashica'nın bonservisi, Galatasaray yönetiminin gündeminde yer alıyor.