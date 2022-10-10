GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz karar! Sargon Duran teknik ekibe katıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'da Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik ekibe dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022- 15:28