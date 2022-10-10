GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cristiano Ronaldo'da rakip çıktı! İngiliz efsane peşine düştü

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray'da, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur büyük bir rol oynamıştı. Yeni gelecek transferler için "İnsan hayaline sınır çizmeyecek" ifadelerini kullanan Timur, son olarak Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya kancayı takmıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde İngiliz efsane rakip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 06:40