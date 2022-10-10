Galatasaray yine büyük oynuyor. Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip çıtayı daha da yukarı taşıdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cristiano Ronaldo'da rakip çıktı! İngiliz efsane peşine düştü
Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray'da, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur büyük bir rol oynamıştı. Yeni gelecek transferler için "İnsan hayaline sınır çizmeyecek" ifadelerini kullanan Timur, son olarak Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya kancayı takmıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde İngiliz efsane rakip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak koyan Cimbom, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için pusuda...
Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı oyuncularla, 'Transfer sihirbazı' olarak anılan Erden Timur, "İsim vermem yanlış olur.