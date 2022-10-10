Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş hamle! İlk 11'de 3 değişiklik
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak Adana Demirspor ile berabere kalmıştı. Haftayı bay geçen sarı kırmızılılarda Okan Buruk ise oldukça detaylı bir çalışma yürütüyor. 48 yaşındaki teknik adam, ilk 11'de 3 değişiklik yapmayı planlıyor. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 8 maçta 17 puan topladı.
Öte yandan geçen hafta Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'ın gol yollarında çektiği sıkıntı, teknik direktör Okan Buruk'u değişikliğe itti.