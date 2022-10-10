GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş hamle! İlk 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, son olarak Adana Demirspor ile berabere kalmıştı. Haftayı bay geçen sarı kırmızılılarda Okan Buruk ise oldukça detaylı bir çalışma yürütüyor. 48 yaşındaki teknik adam, ilk 11'de 3 değişiklik yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 06:40