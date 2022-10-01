GALATASARAY HABERİ: Yönetimden oyunculara dev prim! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Galatasaray'da bu durumu fırsat bilen yönetim, Adana Demir maçı için kesenin ağzını açtı. Yönetim, galibiyet halinde dev primi oyunculara dağıtma kararı verdi. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 06:40