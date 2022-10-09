Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu geçen sezon takımın en iyi performans gösteren oyuncularından birisi olmuştu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz devi talip oldu! Devre arasında...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını sergilemeyen Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiaları devam ediyor. İngiliz basını, milli oyuncu için Liverpool'un harekete geçtiğini savundu. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
Aktürkoğlu gösterdiği performansla pek çok Avrupa takımının sıkı takibine girmişti.
Sarı kırmızılılar için geçen sezon kötü geçse de Kerem Aktürkoğlu için oldukça verimli geçti.