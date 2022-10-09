GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz devi talip oldu! Devre arasında...

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını sergilemeyen Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiaları devam ediyor. İngiliz basını, milli oyuncu için Liverpool'un harekete geçtiğini savundu. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 11:18