Bu sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. İcardi, Mertens, Mata, Torreira, Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte bu kez çıta daha da yükseğe taşındı. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan dünyanın sevgilisi Christiano Ronaldo ile anılıyor.
GALATASARAY HABERLERİ | İngiliz basını bombayı patlattı! Ronaldo ile büyük buluşma ocakta
Yaz transfer döneminde büyük isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bu isimlerle yetinmiyor. İngiliz basınının haberine göre sarı-kırmızılılar sansasyonel bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Cimbom, ocak ayında Cristiano Ronaldo için harekete geçecek. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde de Portekizli yıldız gündeme gelmiş ancak sarı-kırmızılı takıma "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım" diyerek teşekkür ettiği ifade edilmişti. Ancak bu iddia ve açıklama satır aralarında kalmıştı. Ta ki Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamaya kadar...
İSİM VERMEDİ AMA HERKES KİM OLDUĞUNU ANLADI
Timur, GS TV'de katıldığı programda, "İsteyip de alamadığınız ve aklınızda kalan futbolcu oldu mu" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki herkesin aklı Ronaldo'ya gitti.